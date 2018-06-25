Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь сборной Германии Ульрих Фойгт участвовали в потасовке с представителями сборной Швеции во время матча чемпионата мира в РФ 23 июня. Международная федерация футбола обвиняет их в неподобающем поведении. ФИФА считают, что представители сборной Германии вели себя неподобающе Фото: ЕРА Бехлау и Фойгт участвовали в потасовке с представителями сборной Швеции во время матча чемпионата мира в РФ 23 июня. ФИФА обвиняет их в неподобающем поведении.После победного гола полузащитника немецкой команды Тони Кроса на 95-1 минуте Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало драку. German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE * pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) 23 червня 2018 р. Сборная Германии обыграла шведов со счетом 2:1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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