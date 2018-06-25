Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь
сборной Германии Ульрих Фойгт участвовали в потасовке с
представителями сборной Швеции во время матча чемпионата мира в РФ
23 июня. Международная федерация футбола обвиняет их в неподобающем
поведении. ФИФА считают, что представители сборной Германии вели
себя неподобающе Фото: ЕРА Бехлау и Фойгт участвовали в потасовке с
представителями сборной Швеции во время матча чемпионата мира в РФ
23 июня. ФИФА обвиняет их в неподобающем поведении.После победного
гола полузащитника немецкой команды Тони Кроса на 95-1
минуте Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно
жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало
драку.
German officials taunt Sweden
bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE
* pic.twitter.com/44dqWdqPTa
— Gilles (@GrimandiTweets) 23 червня 2018 р.
Сборная Германии обыграла шведов со счетом 2:1.
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