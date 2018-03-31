Сегодня, 31 марта, православные христиане отмечают Лазареву субботу. Праздник был установлен в честь чуда, которое совершил Иисус Христос.

Лазарева суббота не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в шестую субботу Великого поста. В этом году она припадает на 31 марта. Лазарева суббота предшествует Вербному воскресенью, великому празднику Входа Господня в Иерусалим.

Лазарева суббота была установлена в честь чуда, которое совершил Иисус Христос. Согласно Евангелию от Иоанна, семью Лазаря Христос часто навещал и называл его своим другом. Лазарь был тяжело болен и когда он скончался, Иисус смог добраться до его склепа лишь спустя четыре дня с момента кончины.

Иисус возвратил друга к жизни словами "Лазарь, выйди вон!". Лазарь вышел из гробовой пещеры, обвитый погребальными пеленами и люди, увидев такое чудо, разнесли весть о нем везде. Когда Спаситель въезжал в Иерусалим, люди его встречали как царя и поклонялись ему. Первосвященники, видя такое почтение народа перед Иисусом, решили убить его.

Лазарь после воскрешения прожил еще 30 лет и во время гонений на христиан перебрался на Кипр, где продолжал всю свою оставшуюся жизнь обращать людей в христианскую веру.

Традиции

В Лазареву субботу во время церковных служб священники меняют свои повседневные одеяния на праздничные белые.

Поскольку день приходится на период Великого поста, в него нельзя устраивать пышные гуляния и веселиться. Однако в рационе для людей, которые постятся, есть небольшие послабления: разрешается употреблять в пищу рыбу, масло, красное вино.

В Лазареву субботу существует обычай отправляться за вербовыми веточками. Такая традиция пришла к нам потому, что когда Иисус входил в Иерусалим, под ноги Ему бросали пальмовые ветви, а на Руси пальм, конечно же, не было, следовательно их решили заменить веточками вербы.

В субботу за веточками вербы отправлялись потому, что их нужно было собрать заранее, а в Вербное воскресенье освятить их во время церковной службы.

Женщины готовили праздничные угощения к Вербному воскресенью, такие как гречневые блины, каши, рыбные пироги.

По сорванным веточкам пытались предсказать, каким будет урожай: если распустилось много почек на ветке – стоит ждать хорошего урожая.

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