В феврале 2018 года размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в столице уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 16,9%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает

"Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 16,9% и составил 1237,7 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой размер субсидий, которые получали киевляне, зафиксировано в Святошинском и Шевченковском районах - 1 тыс. 535 грн и 1 тыс. 397 грн соответственно.

В целом в прошлом месяце в столице 291,8 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, размер февральских субсидий украинцев уменьшился на 36%.

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