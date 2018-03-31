Президент России Владимир Путин планирует вернуть под юрисдикцию Украины временно оккупированные территории Донбасса.

«Здесь не надо долго гадать. Это все видно: в том числе и изменение риторики их опинион-мейкеров в том, что они говорят о Донбассе и Украине. Если не касаться вопроса Крыма, а сконцентрироваться исключительно на Донбассе, то я на 100% уверен, что его будут передавать под юрисдикцию Украины. Вижу четкие маркеры этого», – рассказал в интервью «Обозревателю» координатор проекта «СтопТерор» Семен Кабакаев, информирует svodka.net.

По его словам, данный тезис доказывает недавнее заявление беглого экс-президента Виктора Януковича.

«Даже недавнее появление в публичном пространстве Януковича, который отметил, что Донбасс – это Украина, свидетельствует о том, что именно данный тезис Путин и его окружение хотят донести и до мирового сообщества, и нашему руководству. И Гиркин-Стрелков, который полгода пробыл на Донбассе и уже 4 года сидит в России, постоянно ломает эти банановые «республики», говорит, что они развалятся и так далее. Это – маркеры, которые сигнализируют: начало процесса передачи Донбасса Украины – вопрос времени», – подчеркнул Кабакаев.

Он добавил, что сейчас главное то, на каких условиях Россия передаст оккупированные территории Украине.

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«И теперь главное – на каких условиях это будет сделано. Как именно – это как раз не очень сложно. Есть минские протоколы, можно доработать дорожную карту, ввести миссию ООН, сделать какие-то «предохранители» и так далее. Но на каких условиях это будет делаться? На этот вопрос у меня нет ответа», – резюмировал он.

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