Пророссийские террористы за сутки 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате чего погиб украинский военнослужащий, трое воинов получили ранения.

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия", установленный с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00, зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО", - сообщает пресс-центр штаба АТО в своем , передает

Согласно сообщению, на донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты враг обстрелял украинские укрепления близко Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку – близ Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по позициям у Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, шахты Бутовка и Павлополя.

На луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны террористов соблюдалось в полной мере, говорится в сообщении.

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