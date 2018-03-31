Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле в КНДР. Об этом сообщает со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, в составе делегации — уже известный в Пхеньяне певец Чо Йон Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском Большом театре, вмещающий 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе “Рюген” имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai, рассчитанном на 12 тыс. мест.

Кроме этого во время визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.

Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.

Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.

Напомним, Южная и Северная Корея в четверг договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность.

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