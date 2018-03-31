Омбудсмен обратилась к главе Минобороны из-за случаев пожаров на полигонах ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру обороны Украины Степану Полтораку в связи с увеличением количества случаев пожаров на полигонах Вооруженных сил Украины.

Как говорится в обращении омбудсмена, размещенном на сайте уполномоченного в пятницу, в последнее время участились случаи пожаров в палаточных городках воинских частей и подразделений, находящихся на полигонах Вооруженных сил Украины.

"13 марта 2018 года произошел пожар на полигоне "Широколановский" (Николаевская обл.) в расположении воинской части А0501, во время которой погиб один военнослужащий и получили травмы другие военнослужащие. 29 марта 2018 года, как сообщила Военная прокуратура Центрального региона Украины, случай произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области. В результате возгорания палатки получил ожоги военнослужащий военной службы по контракту", - приводит примеры Л.Денисова в своем обращении к министру.

В связи с этими случаями она спрашивает С.Полторака о мерах, предпринимаемых в ВСУ, чтобы избежать травм военнослужащих, а также об обеспечении социальных гарантий членов семей погибшего и травмированных военных.