Один американский и один британский военный погибли, подорвавшись на самодельной мине в Сирии. Об инциденте, который произошел накануне в южнокорейском городе Манбидж, сообщили 30 марта в американском и британском оборонных ведомствах. По данным Пентагона, ещё пятеро военных международной антитеррористической коалиции получили ранения, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

Никаких других подробностей об этом случае ни в минобороны США, ни в пресс-службе международной антитеррористической коалиции не сообщили. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. На сегодняшний день количество американских военных, погибших с 2014 года, участвуя в операциях против террористической группировки “Исламское государство” на Ближнем Востоке, достигло 14 человек.

Силы международной антитеррористической коалиции под руководством США противодействуют ИД с лета 2014 года, когда в руки исламистов попали значительные территории в Сирии и Ираке. Поддержку силам международной коалиции оказывают также и немецкие военно-воздушные силы, осуществляющих вылеты из разведывательной целью с авиабазы ​​в Иордании.

Между тем накануне, 29 марта, президент США Дональд Трамп выступая в Ричфилди (штат Огайо) заявил о скором выводе американских военных из Сирии, не уточнив при этом, когда именно это может произойти.

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