Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций утвердил новые санкции в отношении 27 судов, 21 компании КНДР, а также одного бизнесмена, который занимался контрабандой нефти и угля, передает Reuters со ссылкой на письменное заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

"Это самый обширный санкционный список из всех, принимавшихся ранее… он нацелен на противодействие попыткам Северной Кореи заниматься контрабандными морскими перевозками с целью получения нефти и продажи угля", - говорится в заявлении представителя США.

“Одобрение этого исторического санкционного пакета служит ясным свидетельством того, что международное общество едино в стремлении оказывать максимально возможное давление на Северную Корею», - также подчеркнула Хейли.

От имени США Никка поблагодарила членов СБ ООН, Японию и Южную Корею за взаимодействие в оказании давления на КНДР, а также смелость применить резолюцию Совбеза в отношении нарушителя санкций.

Как сообщал svodka.net, 9 марта прошла встреча советника президента Южной Кореи по вопросам нацбезопасности с представителями правительства США. Теперь президент США намерен лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже в мае 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира