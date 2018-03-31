Капитан российского самолета заявил, что в аэропорту "Хитроу" группа людей с собакой осматривала технические отсеки в течение нескольких минут. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Капитан самолета "Аэрофлота" наблюдал за досмотром из кабины пилота Фото: ЕРА (архив) "По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке", – рассказал российский пилот.По словам Митрофанова, досмотр самолета длился около семи минут, а затем до трех минут таможенники проверяли технические отсеки. Он отметил, что наблюдал за действиями таможенников из кабины и не мог видеть процесс обыска во всех отсеках.Капитан добавил, что согласно правилам каждого проверяющего должен был сопровождать бортпроводник, однако по согласованию с консулом представителями безопасности полетов дали возможность осмотреть самолет, чтобы завершить рейс."Никаких актов досмотра, никаких причин, ничего мне так и не сказали", – заявил Митрофанов.30 марта в России заявили, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета, в Скотланд-Ярде опровергли эту информацию.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство в Великобритании направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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