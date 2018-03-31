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Капитан досмотренного в Лондоне самолета "Аэрофлота" заявил, что на борту искали запрещенные предметы
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31.03.2018 09:20
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Капитан российского самолета заявил, что в аэропорту "Хитроу"
группа людей с собакой осматривала технические отсеки в течение
нескольких минут. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Капитан самолета "Аэрофлота" наблюдал за досмотром из кабины
пилота Фото: ЕРА (архив) "По прибытии в Лондон, в Хитроу, после
высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести
человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им
необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет
запрещенных предметов к перевозке", – рассказал российский пилот.По
словам Митрофанова, досмотр самолета длился около семи минут, а
затем до трех минут таможенники проверяли технические отсеки. Он
отметил, что наблюдал за действиями таможенников из кабины и не мог
видеть процесс обыска во всех отсеках.Капитан добавил, что согласно
правилам каждого проверяющего должен был сопровождать
бортпроводник, однако по согласованию с консулом представителями
безопасности полетов дали возможность осмотреть самолет, чтобы
завершить рейс."Никаких актов досмотра, никаких причин, ничего мне
так и не сказали", – заявил Митрофанов.30 марта в России заявили,
что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего
из Москвы самолета, в Скотланд-Ярде опровергли эту
информацию.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть
произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство в
Великобритании направило британской стороне ноту с требованием
разъяснить причины досмотра.
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