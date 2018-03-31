Беларусь "стоит на коленях" и страдает от постоянных недружественных шагов со стороны России.

"Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте, следовательно ищите другие рынки. На одном рынке все время сидеть нельзя", - заявил президент Беларуси , пишет со ссылкой на .

Москва "не понимает и понимать не хочет" Минск, говорит белорусский руководитель.

Лукашенко подчеркнул, что намерен придерживаться интересов Беларуси. Сейчас же страна "делает доброе дело и стоит на коленях", сказал глава государства.















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