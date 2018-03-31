Министр иностранных дел Украины Павел Климкин презентовал
украинский фильм "Киборги" турецким чиновникам, дипломатам
иностранных государств и представители украинской общины. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Украинская делегация
презентовала фильм "Киборги" в Турции Фото: Міністерство
закордонних справ України / Facebook "Среди присутствующих в зале –
турецкие чиновники, дипломаты иностранных государств и
представители украинской общины", – рассказали в украинском
внешнеполитическом ведомстве.В этот же день министр официально
открыл офис Украинского союза в Анкаре.Премьера "Киборгов"
состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным
украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период
независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс.
зрителей, сборы превысили 22 млн грн.15 марта
"Киборги" показали в Конгрессе США, а 21 марта, – в
Брюсселе.Украинские военные, которых называли
киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242
дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были
полностью разрушены все здания аэропорта, оба
терминала и башня управления.
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