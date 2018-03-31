Министр иностранных дел Украины Павел Климкин презентовал украинский фильм "Киборги" турецким чиновникам, дипломатам иностранных государств и представители украинской общины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинская делегация презентовала фильм "Киборги" в Турции Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook "Среди присутствующих в зале – турецкие чиновники, дипломаты иностранных государств и представители украинской общины", – рассказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.В этот же день министр официально открыл офис Украинского союза в Анкаре.Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн грн.15 марта "Киборги" показали в Конгрессе США, а 21 марта, – в Брюсселе.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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