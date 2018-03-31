|"Це моя королева": Анастасія Приходько показала шанувальникам доньку (ФОТО)
|31.03.2018 09:32
|
Відома співачка Анастасія Приходько майже не ділиться з шанувальниками особистим життям, втім, фани знали, що зірка виховує доньку Нану від першого шлюбу з грузинським бізнесменом Нурі Кухілавою, з яким розійшлася у 2013 році і сина Гордія від другого чоловіка Олександра.
Днями ж Приходько, в честь 8-річчя доньки, опублікувала її фото у Інстаграмі.
"8 років тому я стала мамою вперше! Хотіла хлопчика, бо не знала, що я буду робити з дівчинкою! Коли Чіпі з’явилася на світ, я зрозуміла, що це моя королева, яку треба зробити найщасливішою у світі! З днем народження", - підписала фото Настя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями