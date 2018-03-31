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"Це моя королева": Анастасія Приходько показала шанувальникам доньку (ФОТО)
31.03.2018 09:32
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Відома співачка Анастасія Приходько майже не ділиться з шанувальниками особистим життям, втім, фани знали, що зірка виховує доньку Нану від першого шлюбу з грузинським бізнесменом Нурі Кухілавою, з яким розійшлася у 2013 році і сина Гордія від другого чоловіка Олександра.

Днями ж Приходько, в честь 8-річчя доньки, опублікувала її фото у Інстаграмі.

"8 років тому я стала мамою вперше! Хотіла хлопчика, бо не знала, що я буду робити з дівчинкою! Коли Чіпі з’явилася на світ, я зрозуміла, що це моя королева, яку треба зробити найщасливішою у світі! З днем народження", - підписала фото Настя.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 30 Бер 2018 р. о 12:19 PDT


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