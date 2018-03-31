Доход Сыроид в 2017 году составил 537 тыс. грн, вице-спикер Рады воспользовалась займом и банковским кредитом

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид в 2017 году воспользовалась займом, который взяла у физического лица, и банковским кредитом, которые погасила, что следует из е-декларации за прошлый год.

Вице-спикер получила заработную плату в Верховной Раде и средства на исполнение депутатских полномочий в сумме 521 тыс. грн, еще 16 тыс. грн составил ее доход от работы по совместительству в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Более 38 тыс. грн она получила от управления делами Верховной Рады в качестве компенсации стоимости проезда.

При этом О.Сыроид использовала более 253 тыс. грн кредитной банковской линии в 2017 году, а также одолжила у физического лица около 225 тыс. грн.

В то же время в декларации сказано, что погасила она более 34 тыс. грн процентов, при этом сумма погашенного кредита составила 287 грн. тыс. Кроме того, она вернула 224 тыс. грн займа.

В банках у вице-спикера находится почти 32 тыс. грн, еще $12 тыс. она держит наличными.

Как и в предыдущей декларации, О.Сыроид указала, что в ее собственности находится квартира в Киеве, жилой дом и несколько земельных участков во Львовской области, а также легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска.

Кроме того, она указала в декларации, что имеет право пользоваться несколькими картинами, которые принадлежат другому физическому лицу.