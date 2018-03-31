Обработку всех полученных заявок на перерасчет пенсий планируется завершить к концу апреля.

Пенсионный фонд уже начал перерасчет пенсий для силовиков, заявила замглавы ПФ Ирина Ковпашко, информирует svodka.net.

«Для милиционеров с 1 января 2016 года, для всех остальных военных с 1 марта 2018 вступает в силу постановление №704, под ней выдаются новые справки о денежном обеспечении, перерасчет производится с 1 января 2018 года. По состоянию на сегодняшнее утро из 546 тыс. человек, которым мы должны провести пересчет, справки к нам поступили по 382 тыс.», — сообщила она.

Также Ковпашко сообщила, что на данный момент уже обработаны — зарегистрированы приказы и утверждены новые оклады — 40% полученных заявок. Полностью их обработку планируют завершить к апрелю. При этом 107 тысяч пенсионеров получили дополнительные выплаты уже в марте.

Напомним, Пенсионный фонд Украины со второй половины марта должен был начать выплаты пересчитанных пенсий для 12 силовых ведомств.

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Ранее Кабинет министров Украины в среду, 21 февраля, утвердил повышение пенсии военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января 2018 года, таким образом пенсии военным с начала года пересчитают и выплатят в полном объеме.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается провести с 1 января 2018 года. По его словам, законопроект уже разработан и предоставлен для рассмотрения, а в самом законе зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала, осовременивание пенсий военным пенсионерам будет проводиться с 1 января 2018 года.

11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

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Средний размер пенсий в Украине после перерасчета увеличился на 560 грн до 2446 грн.

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