На форуме оккупированного Севастополя (Крым) участники обсуждают обходные пути оформления украинского биометрического паспорта и сетуют на российские власти.

"Правильно люди делаем укробиометрику, а то со вшивой курицей никуда скоро не въедешь. 20 стран ЕС будут высылать российских дипломатов.Такого и в СССР не было", - отметил севастополец.

На содержание форума обратил внимание "КРЫМский бандеровец" в , передает

"Крым. Предатели с севастопольского ватофорума массово ломятся на материковую Украину оформлять украинские паспорта. Полная идиллия. Двуглавый аусвайс больше никому не нужен", - написал он.

"Так как обещанные ужасные "бандеровцы" так и не приехали - то ватопитеки сами едут к ним. За паспортами. Как это все укладывается в одной голове - я не понимаю", - поддержал "Укроп в тумане".

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