Американский политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер, который перенес сложную операцию на открытом сердце, начал шутит во время пробуждения от наркоза. О курьезном поведении звезды рассказал его агент Дэниэл Кетчелл, которого цитирует издание Washington Post .

По утверждению агента, когда актер начал отходить от наркоза он произнес слова с намеком на известную фразу одного из его самых популярных персонажей - Терминатора.

"I'm back (я вернулся - англ.)" - сказал Арнольд.

"Соответственно, он в хорошем настроении", - прокомментировал ситуацию Кетчелл.

В нынешнее время состояние актера оценивается как стабильно хорошее.

Как сообщал svodka.net.uа, 30 марта, во время замены катетерного клапана 70-летнему голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру понадобилась экстренная операция . Актер не впервые попал под нож для операции на сердце. В 1997 году актеру заменили аортальный клапан.

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