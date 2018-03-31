Международный валютный фонд четко дал понять, что приведение цен на газ к рыночному уровню в Украине является основным условием финансирования со стороны Фонда, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. Кабмин Украины решил не поднимать цены на газ для населения до 1 июня Фото: ЕРА По словам Люнгмана, украинские власти все еще могут провести предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов в 2019 году.Кредитная программа МВФ для МВФ истекает в марте 2019 года.Люнгман сообщил, что "важно, чтобы цены на газ – и коммунальные тарифы не исключение – определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году".Он также заявил, что тогда был "серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет".При этом глава украинского представительства МВФ не сообщил, как решение украинского правительства повлияло на предоставление следующего кредитного транша. По его словам, МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.Кабинет Министров Украины на заседании 28 марта продлил специальные обязательства компании "Нафтогаз України" по поставкам газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго без изменения цены до 1 июня. Таким образом, цены на газ для населения останутся на прежнем уровне.С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.2 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Он отметил, что идут переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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