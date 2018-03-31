Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не ознакомлен с жалобой, которую на него подали ГПУ и НАБУ в дисциплинарную комиссию (КДКП), однако он будет настаивать на публичности рассмотрения дела и на обнародовании всех материалов. Об этом Холодницкий заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Когда я ознакомлюсь с жалобой, которую они на меня подали, я буду обязательно настаивать на публичном рассмотрении этого производства. Единственное, что я хотел бы, и единственное, что хотят мои прокуроры, – это достаточная доказательная база…

Я, как руководитель прокуратуры, всегда старался и буду стараться действовать исключительно в рамках закона и требовать от следствия предоставления полной доказательной базы.

Я буду отстаивать свою позицию. Я докажу, что САП – это структура, которая дееспособна, которая способна обеспечить закон и надзор, в том числе за детективами НАБУ.

Я в своих действиях уверен. Я на КДКП докажу каждое слово, которое покажут, но не вырезку разговоров и не выхватывание слов из контекста, а полностью весь разговор и последующие действия, которые следовали за этим разговором", - заявил Холодницкий.

Также Холодницкий пообещал обнародовать записи, полученные из установленных "жучков" прослушки у него в кабинете.

"Я знаю то, что на этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты или предложения этого делать. Я уверен в том, что этого нет. То, что есть на этих записях, мы обнародуем.

Да, вероятно, там есть нецензурное общение, в том числе с подчиненными, но, извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно. И, как обыкновенный человек, я также умею ругаться. Такая у нас работа. Вы никогда не услышите мою брань публично", - заявил Холодницкий.

С момента своего образования НАБУ и САП сразу же стали жить и работать как сиамские близнецы. То есть объединили свои биологические инстинкты в едином организме, вместо того чтобы находиться в определенном антагонизме, напряжении, выстраивая свои отношения исключительно и строго на правовой основе. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"Имея единую систему кровообращения сиамские близнецы должны обязательно договориться о координации своих действий, чтобы прожить долго и счастливо.

Например, если один из близнецов будет злоупотреблять алкоголем,то второй вынужден будет также стать алкоголиком по неволе, как бы он не старался вести здоровый образ жизни.

Эта проблема, кстати, отравила жизнь знаменитых сиамских близнецов Чанга и Энга Бункер и на почве неразделенной любви к вину они постоянно дрались друг с другом.

Сиамская жизнь НАБУ + САП не могла продолжатся счастливо долго, потому что из двоих близнецов, только с одного, а именно НАБУ, был спрос за состояние антикоррупцинной борьбы.

Поэтому САП могло спокойно потягивать виски с содовой, пока НАБУ пыталось пояснить обществу и Западу почему доходы от борьбы с коррупцией в 10 раз меньше, чем затраты на содержание обоих ведомств.

Несправедливое распределение благ и ответственности между " братьями" привели их к конфликту.

Начались драки на фоне увеличивающегося пьянства САП.

В конце концов концов Каин убил Авеля: Ситник подставил жучка Холодницкому и передал материалы записей в Квалификационную комиссии ГПУ.

Известно, что после смерти одного из сиамский близнецов, другой - в силу единой системы кровообращения - умирает не позднее нескольких часов.

Поэтому вслед за Холодницким вскоре лишиться своего поста и сам Ситник.

Хотя он, как всякий биологическим организм, которому присуща борьба до последнего за свое выживание, все же надеется что ему удастся выжить. Не удастся!

Первая волна антикоорупционеров - Ситник, Холодницкий, Корчак - все с треском провалились.

Провалится и вторая.

По-другому и быть не может, если политический режим в стране после евромайдана остался неизменным. Чудес не бывает." - Заявил Андрей Головачев.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя САП Назара Холодницкого.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

Генеральный прокурор Юрий Луценко вчера, 30 марта, инициировал отставку Холодницкого. Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) по рассмотрению вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что во время прослушивания кабинета Холодницкого были выявлены случаи нарушения законов. В частности, обнаружены доказательства о сливе информации об обысках перед их началом, давлении на суд и должностных лиц, подстрекательстве свидетеля к даче ложных показаний.

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