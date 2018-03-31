Доход Гройсмана в 2017 году превысил 17 млн грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию о доходах за 2017 год, которые в целом составили более 17,1 млн грн.

Как сообщает в субботу департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, общая сумма дохода В.Гройсмана за 2017 год 17102320 грн (в 2016 году - 15801536 грн).

Доход премьера составили: заработная плата на этой должности – более 435647 грн, доходы от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5150000 грн, от отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8797630 грн и доходы от размещения средств на банковских счетах - 2719044 грн.