Трое воинов - получили ранения

За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрелы позиций украинских защитников, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой враг обстрелял укрепления ВСУ близко Талаковка, гранатометы применил в районе опытно, Верхнеторецком, Богдановка, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны наши укрепления в Водяное, а из крупнокалиберных пулеметов - близко Павлополь и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Павлополь, Авдеевки, опытно, Богдановка, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам защитников ВСУ в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Вследствие вражеского огня одного нашего защитника ранены. Ю время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что с начала боевых действий на Донбассе получили ранения более 13 тыс. Украинских военнослужащих.