Генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию
Богданову арестовали до 25 мая. Следствие считает, что подчиненные
Богданова не приняла мер по улучшению противопожарной безопасности
здания Скриншот: Life / YouTube Богданову обвиняют по статье
"Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц". Следствие утверждает, что
подчиненные Богдановой часто уведомляли ее о недостатках системы
противопожарной безопасности здания, но она не принимали должных
мер. Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ,
в результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.29 марта
сообщали о 12 людях, которые находятся в больнице. Общее число
пострадавших составляет 79 человек.По факту
инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.
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