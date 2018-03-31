Генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову арестовали до 25 мая. Следствие считает, что подчиненные Богданова не приняла мер по улучшению противопожарной безопасности здания Скриншот: Life / YouTube Богданову обвиняют по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следствие утверждает, что подчиненные Богдановой часто уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимали должных мер. Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.29 марта сообщали о 12 людях, которые находятся в больнице. Общее число пострадавших составляет 79 человек.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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