Сотрудники зоопарка Ouwehands Dierenpark Rhenen, который находится около Утрехта в Нидерландах, перед тем как размножать бамбуковых медведей, заранее знакомят и тренируют их выносливость, что произошло в этот раз. Об этом пишет Nation Geographic .

На территории зоопарка в отдельных корпусах проживают самец Син Я (Xing Ya) и самка У Вэнь (Wu Wen), обоим из которых по пять с половиной лет. До этого времени они никогла не видели друг друга, однако теперь, по мнению экспертов, пришло время размножения панд. Поэтому для них организовали первую встречу.

Пока панды смогли увидеть друг друга только через решетку соседних вольеров, чтобы постепенно привыкнуть к запаху друг друга. О том, что У Вэнь уже фертильна свидетельствуют регулярные анализы, которые проводят в зоопарке. А Син Я еще слишком молод, чтобы ее оплодотворить, однако запах самки может пробудить в нем эти инстинкты.

Первое свидание пары прошло успешно - У Вэнь заинтересовался новым приятелем, и даже попытался к ней прикоснуться. Однако биологи утверждают, что радоваться успеху еще очень рано, но начало уже положено.

Как сообщал svodka.net, в Китае фермер приютил маленького щенка, который впоследствии оказался медведем . Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.

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