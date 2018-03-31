В последнюю субботу перед Светлым Христовым Воскресением верующие отмечают Лазареву субботу, как нужно провести этот день и что успеть сделать, а чего категорически делать нельзя, передает со ссылкой на .

В самом завершении Великого поста, перед Вербным воскресеньем наступает Лазарева суббота - это 31 марта 2018 года. Это особенный день для всех верующих, когда вспоминают об одном из чудес Иисуса Христа - воскрешении Лазаря. Лазарь был другом Иисуса, за несколько дней до вхождения Христа в Иерусалим Лазарь умер, но Иисус воскресил его.

Приметы связаны с Лазаревой субботой

В Лазареву субботу собираются в церковь на богослужение. Перед этим собирают веточки вербы, которые принято освящать в церкви и хранить, как оберег дома.

Есть примета: в Лазареву субботу для привлечения в дом благополучия, богатства, здоровья близких нужно читать "Отче наш", при этом в левой руке должны находиться вербовые или ивовые веточки.

Тяжелую работу в этот день делать запрещено: не следует шить, вязать, делать генеральную уборку, работать в огороде, делать ремонт, отложите такие дела на потом. Суетные дела лучше заменить молитвой и походом всей семьей в церковь.

Под запретом шумные гуляния, застолья с распиванием спиртных напитков. На столе должна быть только постная пища, ведь идет Великий пост. Однако для Лазаревой субботы есть послабления для верующих, разрешается растительное масло, вино и рыба. На столе в Лазареву субботу должны быть блюда из гречки, гороха, тыквы, манная каша.

В Лазареву субботу нельзя проводить свадьбы, пышные торжества, заниматься сексом, под запретом танцы и песни.

Проведите этот день в гармонии с собой и людьми - не встревайте в конфликты, не ссорьтесь, избегайте бранных слов. Лучше сделайте доброе дело, помогите тому, кто нуждается в помощи. Добро обязательно вернется сторицей к вам.

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