|Курс биткоина 31 марта ускорил падание
|31.03.2018 10:08
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Курс Bitcoin 31 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей потерял более 5%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 31 марта, в субботу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 6817.76 BTС/USD (-5.35%)
Американская биржа Bitfinex 6820.40 BTС/USD (-5.38%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (7202.95 BTС/USD) упал на 5.35%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 22 049 830 долларов на 3200 биткоинов.
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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.
Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.
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