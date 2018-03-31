Мирное население продолжает покидать Восточную Гуту в Сирии по "гуманитарным коридорам", заявили в российском министерстве обороны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В результате бомбардировок в Восточной Гуте погибли сотни мирных жителей Фото: ЕРА (архив) "По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает выходить мирное население… только с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты… организован выход более 150 тыс. человек", – сказано в сообщении.В ведомстве также отмечают, что по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии центра продолжается вывод мирного населения из сирийского города Думы. "За истекшие сутки район покинули 607 мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход 29 102 человек", – добавили в минобороны РФ.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы пригорода Дамаска Восточной Гуты, которая оставалась по контролем повстанцев, не прекратились. 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля в Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также заявили, что в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей.7 марта войска режима президента Сирии Башара Асада взяли под контроль более половины территории района Восточной Гуты, который до этого подвергался массированным авиаударам российской авиации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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