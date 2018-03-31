|Правительство Бельгии подтвердил отказ от ядерных электростанций до 2025 года
|31.03.2018 10:08
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Uлава правительства объявил проект закона о новых мощности производства электроэнергииПремьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства достиг соглашения об "энергетическом пакт".
Фото: comments.ua
Шарль Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания пунктам решение. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики до 2025 года.
В то же время бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил проект закона о новых мощности производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для строительства парков ветровых генераторов.
Напомним, что жителям города Аахен и трех соседних районов на западе Германии раздавали таблетки с йодом в случае аварии на бельгийской АЭС.
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