Uлава правительства объявил проект закона о новых мощности производства электроэнергии

Шарль Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания пунктам решение. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики до 2025 года.

В то же время бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил проект закона о новых мощности производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для строительства парков ветровых генераторов.

Напомним, что жителям города Аахен и трех соседних районов на западе Германии раздавали таблетки с йодом в случае аварии на бельгийской АЭС.