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Правительство Бельгии подтвердил отказ от ядерных электростанций до 2025 года
31.03.2018 10:08
Правительство Бельгии подтвердил отказ от ядерных электростанций до 2025 года
Uлава правительства объявил проект закона о новых мощности производства электроэнергии
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства достиг соглашения об "энергетическом пакт".
Правительство Бельгии подтвердил отказ от ядерных электростанций до 2025 года Фото: comments.ua

Шарль Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания пунктам решение. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики до 2025 года.

В то же время бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил проект закона о новых мощности производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для строительства парков ветровых генераторов.

Напомним, что жителям города Аахен и трех соседних районов на западе Германии раздавали таблетки с йодом в случае аварии на бельгийской АЭС.

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