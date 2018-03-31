Тёмный господин сопротивлялся отчаянно. Да и меч у него был тоже не из простых. Но похуже светлого.

«Какое счастье, что добрый волшебник Бамбрус дал мне перед путешествием этот меч, - думал сэр Арчибальд, наращивая темп ударов. – Тёмный властитель прекрасно сражается. Пожалуй, равным оружием, на турнирном поле я мог бы ему и проиграть… Но, к счастью, у меня волшебный меч, и скоро всё завершится…»

Сияющий меч сам сделал какой-то хитрый финт, отбил меч противника в сторону и сэр Арчибальд резким ударом снёс Тёмному Властелину голову вместе со шлемом.

Тяжело дыша, сэр Арчибальд вытер меч и наконец-то толком осмотрелся. Тронный зал Тёмного Властелина поражал своей мрачностью и величественностью. Отделанные чёрным мрамором стены, громадный железный трон, от которого так и веяло холодом… однако, теперь всё это было нестрашным. Труп Тёмного Властелина лежал у ног светлого рыцаря.

- Зло повержено! – счастливым голосом провозгласил в потолок сэр Арчибальд. – Навсегда!!!

После этих слов двери распахнулись и в зал на коленях вползли чудовища. Адские порождения фантазии обнюхавшихся зелёной пыльцой рисовальщиков. У кого-то на широченных плечах красовалась бычья голова, кто-то скрежетал саблевидными клыками, за кем-то волочились кожаные крылья. Предводитель чудовищ сверху выглядел седым благообразным мужчиной в чёрном сюртуке, а снизу… В общем, он полз на толстенном змеином хвосте.

«Наги, - вспомнил классификацию монстров сэр Арчибальд и поудобнее перехватил сияющий меч. – Вот эти, полузмеи, называются наги»

Чудовища по-прежнему на коленях подползли к рыцарю. Седой наг поднял отрубленную голову Тёмного Властелина, стряхнул с неё шлем и снял с головы тонкую чёрную корону, украшенную рубинами.

- Благородный воин… простите, не имею чести знать вашего имени…

- Сэр Арчибальд Пресветлый, странствующий рыцарь.

- Замечательно. Сэр Арчибальд, мы, клевреты и приспешники Тёмного Властелина, смиренно просим вас принять эту корону и власть над Тёмной Империей.

- Что-о-о-о-о-о????

- Повторить?

Рыцарь задохнулся от негодования.

- Вы … предлагаете мне… переметнуться на сторону Тьмы? Ни за что!!!!

- То есть вы не желаете становиться Тёмным Властелином?

- Нет!!!!!!

- А зачем тогда прежнего убивали?

- Зло должно быть изничтожено! – торжественно произнёс сэр Арчибальд.

Седой наг покачал головой и вздохнул.

- Чувствую, беседа у нас будет долгой. Позвольте представиться. Лорд Гадьюк, глава департамента безопасности Тёмной Империи. Разрешите спросить, сэр Арчибальд, что вы собирались делать дальше?

Рыцарь недоумённо поднял брови.

- В смысле?

- Ну, вот убили вы Тёмного Властелина. Ваши дальнейшие конкретные действия?

- Домой поеду, естественно.

- Ага. Объявите всем, что Тёмный господин повержен, обретёте славу великого героя, почёт и восхищение, так?

- Ну, в общем, да…

- Сэр Арчибальд, давайте я расскажу вам, что произойдёт потом. Как только вы скроетесь за этими дверями, мы, клевреты и приспешники Тёмного Властелина тут же устроим между собой безобразную драку за обладание короной. Правильно, господа?

Чудовища согласно закивали. Лорд Гадьюк продолжил.

- Победит, непременно, лорд Бугайя.

Все, включая сэра Арчибальда, посмотрели на огромного минотавра. Шипастый доспех чуть не трескался изнутри под напором чудовищных мышц.

- На следующий же день его отравит лорд Мышьякки.

Вышеуказанный лорд так ласково заулыбался своей крысиной мордочкой, что стало ясно без сомнения – обязательно отравит.

- Потом за дело придётся взяться мне. Лорд Мышьякки исчезнет при загадочных обстоятельствах, и корону надену я. Разумеется, через какое-то время меня тоже убьют, но это не имеет значения. Вы поняли принцип, сэр Арчибальд? Корона ни в каком случае не останется бесхозной. Не успеете вы отъехать за пределы столицы, как на троне уже будет восседать новый Тёмный властитель. А вы собираетесь рассказывать в Светлых Землях, что вы его уничтожили?

Светлый рыцарь стиснул рукоятка меча и угрожающе нахмурился.

- Я убью вас всех!

- Без сомнения. Хоть сию минуту. А дальше? У каждого из нас есть заместители, заместители заместителей и так далее. В конце концов любой армейский офицер, любой десятник городской стражи не откажется примерить корону. Так что вы будете делать? Ночевать и жить здесь, в тронном зале, с мечом в руках, пытаясь не допустить коронации нового правителя?

- Если понадобится – то да!!!

Лорд Гадьюк осмотрелся по сторонам, поднял перевёрнутое кресло, поставил возле рыцаря и заботливым жестом пригласил присесть.

- Итак, сэр Арчибальд, я продолжаю. Значит, нового императора в стране нет. Никто никому не подчиняется, структура государственного управления разрушена, транспортные системы и связь не функционируют. Службы правопорядка бездействуют. Торговля сворачивается, снабжение провинций прекращено. Пока всё так?

- Так.

- В городах начинается голод. Преступники бегут из тюрем. Солдаты выходят из казарм и идут искать себе пожрать. Стихийно возникшие банды мародёров и грабителей идут с той же целью. Начинается общая смута, резня, насилие, пожары, эпидемии. Сельское хозяйство приходит в упадок. Как итог – подавляющее большинство населения вымирает и Тёмная Империя прекращает существовать вообще. Так?

Рыцарь порывисто вскочил

- Это же прекрасно! Я уничтожу Тёмную Империю целиком! Это больше, чем я смел надеяться!

- Гм… Сэр светлый рыцарь, а за что вы с нами так?

- Обители Зла нет места на земле!

- Сэр Арчибальд, простите, кто, по-вашему, населяет Тёмную Империю?

- Э-э-э…Ну, чудовища всякие, орки, тролли…

Седой наг вздохнул.

- Что касается чудовищ. Собственно, практически всех вы видите перед собой. Мы - немногие удачные результаты магических экспериментов. Да, у нас есть некоторые способности, благодаря которым мы и пробились в ближайшее окружение Властелина, но что касается количества… Несколько десятков чудовищ по сравнению с общим населением империи – это капля в море. Несерьёзно. В расчёт нас можно не брать.

- А тролли и орки?

- Тролли, значит. Давайте я начну издалека. Сэр Арчибальд, как вы думаете, что мы кушаем? Сформулирую по-другому – чем мы вообще живём?

Рыцарь презрительно фыркнул.

- Войнами, грабежами и набегами, без сомнения.

- Да? Когда Светлые Земли в последний раз воевали с Тёмной Империей, не подскажете?

- Ну-у-у, лет сто назад.

- Сто двадцать семь, точнее. Численность населения Тёмной Империи – около десяти миллионов. Вы всерьёз считаете, что мы тогда награбили у вас консервов и последние сто лет питаемся ими?

- Э-э-э-э…

- Сэр Арчибальд, у нас самое обычное сельское хозяйство, понимаете? Пшеница, рожь, овощи, коровки, курочки… Кто всё это выращивает? Тролли?

- Э-э-э-э-э-э-э-э…

- Давайте подробнее. Тролли и орки у нас, разумеется, есть. Но видите ли… Сражаются они неплохо, потому из них армия и состоит. Но вот в хозяйстве толку от них никакого. Попробуйте представить себе орка, пашущего землю, или тролля, ну, я не знаю, шьющего куртку, например.

Рыцарь честно попытался представить себе эту картину. Не получилось. Лорд Гадьюк согласно кивнул, читая мысли сэра Арчибальда по его честному лицу.

- Вот-вот. Поэтому, повторю, орки и тролли служат в армии. Ну, раз войны нет, как служат? Сидят в казармах, иногда тренируются, регулярно три раза в день кушают. А кто их кормит?

- М-м-м-м-м-мммм….

- Крестьяне, сэр Арчибальд. Самые обычные люди. Вот они-то и составляют девяносто процентов населения Тёмной Империи. Ага, вижу. Извините, сэр Арчибальд. Девяносто процентов – это означает девять десятых. Ещё проще – на каждого тролля приходится девять человек. Показать вам прошлогоднюю перепись населения?

- Не надо.

- Возвращаюсь к описанной мной картине разрухи, смуты и междоусобицы. В результате этого в первую очередь погибнут именно крестьяне. Простые и хорошие люди. Вместе с ласковыми жёнами и славными детишками. Те самые обычные мирные люди, покой и безопасность которых, вы, как светлый рыцарь, обязаны хранить. Погибнут в количестве сотен тысяч и даже миллионов. По вашей вине. Вы возьмёте на себя ответственность за такое количество смертей, светлый рыцарь?

Сэр Арчибальд думал. Скрип мозгов был слышен на весь тронный зал.

- Получается, без императора никак? – жалобно спросил он.

- Если хотите сохранить в стране спокойствие и процветание – никак.

- Но я не хочу быть Тёмным Властелином!

- Тогда уезжайте. Тёмный господин образуется сам собой, без вас. Единственное, напомню – а зачем было прежнего убивать?

Сэр Арчибальд подумал ещё.

- Но ведь необязательно называться Тёмным Властелином?

- Разумеется. Как прикажете. Издайте приказ – и мы будем звать вас Белоснежным Самодержцем, или как вам угодно.

Сэр Арчибальд взял корону в руки.

- А знаете, - сказал он, - я изменю всё в лучшую сторону.

- Как прикажете.

- В моей империи никто не будет голодать.

- Как прикажете. У нас, правда, и так с голоду не мрут.

- И никаких набегов!

- Как прикажете.

- И никаких казней и пыток!

- Как прикажете, будущий господин.

Светлый рыцарь выдохнул и решительно надел чёрный обруч на голову.

- Да здравствует господин! – хором рявкнули клевреты и приспешники.

Сэр Арчибальд с опаской прислушался к себе. Нет, корона не изменила его. К тьме и всяческому злу светлого рыцаря совершенно не тянуло.

- Я счастлив служить вам, властитель! – облегчённо вздохнул лорд Гадьюк. – Завтра же организуем торжественную коронацию, не извольте беспокоиться. А пока нижайше осмелюсь просить вас уделить немного времени государственным делам. Рядовая рутина, ничего особенного.

- Ну, давайте, что там у вас, - кивнул сэр Арчибальд.

Седой наг вынул из кармана свиток.

- Требуется ваша подпись, господин. Распоряжение о казни.

Сэр Арчибальд вытаращил глаза, но тут же втаращил их обратно.

- Ну уж нет, - твёрдо сказал он. – Я же сказал – никаких казней!

Глава департамента безопасности вытянул из воздуха тоненькую канцелярскую папку.

- Гырг Вааз, орк. Служил в городской страже, рядовой. По окончании дежурства пошёл с напарником в таверну. В процессе распития произошла ссора, Гырг схватил со стола нож и убил товарища. Поняв, что произошло, попытался убегать. Был задержан в дверях подоспевшим нарядом стражи. В процессе задержания выхватил у дежурного стражника меч, сопротивлялся отчаянно, пытаясь прорваться к окнам. Результат – два убитых стражника и пятеро посетителей таверны. У всех остались вдовы и дети, общим количеством двадцать девять человек.

Лорд Гадьюк замолчал.

- Ну, пусть пожизненно в тюрьме сидит, - резюмировал сэр Арчибальд.

Лорд Гадьюк вынул из воздуха вторую папку.

- Самгиас Крогген, человек. Как установлено целителями в ходе следствия – психически нездоров. Ночью забрался через окно в дом ювелира с целью кражи. Проснувшегося от шума хозяина убил топором, после чего прошёл по дому и зарубил всю семью из восьми человек, включая двух служанок. После чего, забрав с прикроватного столика немного мелочи, скрылся с места преступления. К вечеру следующего дня был арестован и препровождён в тюрьму. Этого тоже будем пожизненно содержать?

- А если это не он убил?

- По невероятной случайности у хозяина дома был включённый магический шар. Всё происходящее записалось. Не извольте сомневаться, властитель, убийца самый настоящий.

- А почему вы сами не подписываете эти распоряжения?

- Как прикажете. Только потом не удивляйтесь, когда узнаете, что я пытаю своих личных врагов для развлечения и посылаю на плаху богатых купцов с целью завладеть их состоянием. Кстати, я могу, у меня морально-этических проблем не возникнет. Именно, чтобы этого не происходило, прерогатива распоряжений о казни принадлежит исключительно Властелину.

- А может, всё-таки пожизненное?

- господин, в столице каждый день происходит одно-два убийства. По Империи, естественно, больше. Будем строить каждый год новую тюрьму? За счёт налогоплательщиков, то есть за счёт оставшихся без мужей вдов, которые теперь будут надрываться, чтобы прокормить не только своих детей, но и до конца жизни содержать убийц?

У сэра Арчибальда выступила испарина на лбу. Там же поползли непривычные морщины.

- В конце концов, господин, вы же воин, и часто видели смерть, - помог ему седой наг.

Сэр Арчибальд медленно взял свиток и подписал.

- На этом, надеюсь, всё? – буркнул он.

- С казнями на сегодня всё, властитель. Вот, осмелюсь предоставить вам на подпись распоряжение о пытке.

- Вот только не надо рассказывать мне о государственной необходимости пыток!!! – взвился сэр Арчибальд.

- Статья «Некромантия», властитель, - тихо заметил лорд Гадьюк.

- И что? У вас… у нас в Тёмной Империи этих некромантов, небось, как блох на собаке!

- Некромантия запрещена на всей территории Тёмной Империи под страхом смертной казни. Вы вообще представляете, к чему это приводит, властитель? Вижу. Сейчас объясню.

Рыцарь устроился в кресле поудобнее и взглянул на серьёзного нага.

- Ну, расскажите.

- Чем занимается некромант, властитель? Поднимает мёртвых. С одной стороны, это может быть, и неплохо. Мертвецу можно приказать работать. Ну, то же поле пахать. Но проблема в том, что некромант должен контролировать поднятого. А некромант только лишь человек и рано или поздно заснёт. И контролировать поднятого не сможет. И у того вступают в действие инстинкты. А какие у трупа инстинкты? Поддерживать свою псевдожизнь. А для этого ему нужна витальная… вижу, властитель, извините, жизненная энергия живого существа. И вот он идёт и кусает ближайшую живность. Человека, корову, кошку - неважно. И укушенный сам тут же становится псевдотрупом, которому требуется что? Жизненная энергия. И вся эта эпидемия разрастается быстро. Ближайшая деревня становится сборищем ходячих мертвецов за пару часов. И они идут дальше, к следующей деревне… Термин «зомби-апокалипсис» слышали?

Мрачное выражение лица светлого рыцаря подтверждало, что с термином он знаком.

- Так что любой некромант – это прямая угроза империи.

- Казнить!

- Непременно, властитель. Но сначала придётся пытать.

- Зачем?

- Неизвестно, были ли у него ученики. Может, он передал кому-то записи, как именно проводить ритуал. Да и сам ритуал надо знать в деталях.

- Зачем?

- Любое магическое действие имеет… как бы выразиться… свою неповторимую вибрацию, которую можно ощутить в магическом эфире. Собственно, подавляющее большинство магов моего департамента занимается именно этим – прослушивает магический эфир на предмет запрещённых ритуалов. Как только будет установлено, где именно проводится некромантский обряд – туда высылаются войска и оцепляют район. От этого зависят десятки и сотни тысяч жизней. Всё очень серьёзно, господин.

- А сам он отказывается говорить?

- Практически все некроманты – наполовину психи. Наш обвиняемый сейчас гордо сидит в камере, клянётся, что мы все ещё пожалеем, что осмелились его арестовать, пытается найти хотя какую-нибудь дохлую крысу, чтобы запустить эпидемию… Сложный клиент, короче. Не извольте беспокоиться, наши палачи его разговорят. Подпишете распоряжение?

Сэр Арчибальд решительно черкнул завитушку на свитке.

- спасибо вас, господин.

- На этом, надеюсь, всё?

Лорд Гадьюк аккуратно убрал свиток в карман сюртука.

- Со всякой незначительной мелочью, господин, всё. А вот следующий вопрос, который я хочу с вами обсудить, гораздо серьёзнее. Вам приходилось болеть хрипухой?

Светлый рыцарь фыркнул.

- Разумеется. Покажите мне человека, который ей не болел. Такого в музее показывать можно. А какие проблемы? Она же лечится одной пилюлей витадона. В каждой аптеке полно.

- А если не лечить? Знаете, как процесс развивается дальше? Не знаете, потому что всегда вовремя лечились. Сами говорите – в каждой аптеке полно. А бывает так, что лекарства нет. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев человек, болеющий хрипухой более недели, слепнет. А болезнь эта, сами знаете, сезонная и заразная, так что риск массовой эпидемии…

- У нас что, витадона нет?

- В точку, властитель. Запасы кончаются. Те самые, награбленные в прошлой войне.

- Так приказываю изготовить!

- Основным компонентом витадона, господин, являются перья феникса.

- И что?

- Нет у нас фениксов, властитель! Не гнездятся они у нас, и вообще не выживают! Вот так вот природа-мачеха распорядилась. Светлые Земли они предпочитают. Так что на витадон у светлых, можно сказать, монополия.

- Так надо закупить!

- Мы бы купили, повелитель… Золота у нас хватает. Не хотят за золото – камни есть, редкости всякие. Нашли бы, на что обменять. Так кто же нам продаст?

- Ах, ну да, - пробурчал сэр Арчибальд. – С порождениями тьмы дел не иметь, разговоров не разговаривать…

- Вот именно. Нужный компонент для лекарства нам светлые не продадут. Контрабандисты, конечно, привозят немного, но это не выход. Нужна большая партия. Чтоб лет на десять хватило. Иначе, сами понимаете, люди начнут болеть…

Сэр Арчибальд глубоко задумался.

- Я могу намекнуть, господин, - тихо сказал седой наг. – Одна из фениксовых ферм находится не так далеко, в южных областях Светлых Земель. Если незаметно отправить отряд и сопровождение с обозом…

- То есть, лорд, вы предлагаете грабительский набег?

- По правде сказать – да, господин.

Светлый рыцарь замолчал и прикрыл глаза, думая. От непривычной работы по его виску скатилась капелька пота.

- А вы знаете, лорд, - неожиданно сказал сэр Арчибальд, - мне нравится ваше предложение. Набег – это как-то… честно, что ли.

Глаза старого нага подозрительно влажно заблестели.

- Повелитель…

- И вообще! – рявкнул сэр Арчибальд. – Что эти светлые о себе возомнили?

Седой лорд склонился перед рыцарем в глубочайшем искреннем поклоне:

- Как я счастлив, что мы не ошиблись в вас, властитель! Мы все будем вам преданнейшими слугами! О небо, каким же вы станете замечательным Тёмным Властелином… понял, господин, Белоснежным, Белоснежным, разумеется…

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