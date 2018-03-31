Приведение цен на газ к рыночному уровню является основным условием для выделения транша для Украины.

Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что низкие цены для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше только помогали крупнейшим потребителям. Об этом сообщает Reuters, информирует svodka.net.

«На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ – и коммунальные тарифы не исключение – определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет», – отметил Люнгман.

Тем временем, МВФ дал понять, что выполнение обещаний для выделения транша.

Ранее правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отказалось от требования МВФ поднимать тарифы на газ с 1 апреля 2018 года.

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До этого предполагалось, что цена для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС). А параллельно подорожают отопление и горячая вода.

При этом НКРЭКУ повысила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в Украине в 2018 году почти на 16%.

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