Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что президент РФ Владимир Путин может восстановить монархическую форму правления в России через династию Романовых, которую "уже начали готовить на всякий случай". Пономарев: Для Путина главное – личная безопасность Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Он, мне кажется, серьезно думает о воссоздании полноценного монархического ритуала. Вплоть до восстановления монархии... Был такой генерал Франсиско Франко, глава Испании, который обеспечил себе личную безопасность, что является главным на повестке Путина в этот срок, через реставрацию монархии", - сказал Пономарев.Он отметил, что правитель, будучи человеком, не вовлеченным в политический процесс, "которому власть дана не волею народа, а от Бога", может гарантировать личную неприкосновенность кому угодно, в том числе и Путину."Есть династия Романовых. Ее начали уже готовить на всякий случай. Приглашали, в частности, возглавить Крым после захвата. И те были не то чтобы сильно против. Просто стало понятно, что они вряд ли удержат ситуацию в Крыму. Слишком далеки они от актуальной российской жизни. Но для церемониального поста национального масштаба вполне годятся. Могут быть и другие сценарии. Можно Земский собор провести и, собственно, избрать монарха", - сказал политик.Он подчеркнул, что говоил именно о конституционной монархии."Английский пример является здесь наиболее релевантным. Эта семья очень богатая, что считается нормальным. Рука на кнопке все время, поскольку именно английская королева назначает премьер-министра. Но в то же самое время она остается в стороне. Такой правитель сможет решить самую важную задачу, стоящую перед Путиным, – гарантии неприкосновенности. Сама процедура реставрации монархии даст ему возможность уйти от возмездия международных трибуналов", - заявил Пономарев.Бывший российский депутат допустил, что Путин может захотеть сам стать монархом."Но мне казался бы более разумным возврат к прошлой династии. Это обеспечило бы ему и место в истории, которое он хочет. Место глубоко консервативного человека, который окончательно похоронил русскую революцию 1917 года. Он действительно глубоко антиреволюционный, контрреволюционный человек. Такая вещь психологически выглядела бы для него очень красиво", - сказал Пономарев.Он отметил, что Путину эту идею надо реализовать до 2024 года."Достаточно времени. Наверняка сейчас будут устроены крысиные бега потенциальных преемников, кто мог бы стать президентом. Все примерно понимают типаж людей, которые будут участвовать в этом забеге. А дальше Путин будет взвешивать, какой из вариантов более реален. Для него, повторю, главное – личная безопасность. Он довольно разумный человек. Не очень умный, не очень смелый, но очень разумный, человек здравого смысла. Хотя применение здравого смысла ограничено во времени – он тактик, а не стратег. Он хороший психолог. Ему важно, чтобы человек, который будет после него, точно обеспечил бы ему защиту как внутри страны, так и за ее пределами", – заявил политик.В конституции РФ говорится: "Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления".15 марта 2017 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин прохладно относится к дискуссиям о возвращении в Россию монархической формы правления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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