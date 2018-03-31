По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - в нашей консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными ", - написала она в Facebook.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском.

"Да, нагрузки и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьму, будут на судах" - заверила Геращенко.

В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольств стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над Украинские и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром ", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".

"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata". "Россия по традиции действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - в нашей консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными ", - написала она в Facebook.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском.

"Да, нагрузки и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьму, будут на судах" - заверила Геращенко.

В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольств стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над Украинские и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром ", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".

"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata".