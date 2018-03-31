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Россия высылает украинских дипломатов из городов, где держит заложников - Геращенко
31.03.2018 10:16
Россия высылает украинских дипломатов из городов, где держит заложников - Геращенко
По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что Россия высылает 13 дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове. Из городов - где происходит большинство судов над украинскими политзаключенными.
Россия высылает украинских дипломатов из городов, где держит заложников - Геращенко Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - в нашей консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными ", - написала она в Facebook.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском.

"Да, нагрузки и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьму, будут на судах" - заверила Геращенко.

В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольств стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над Украинские и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром ", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".

"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata". "Россия по традиции действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - в нашей консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными ", - написала она в Facebook.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском.

"Да, нагрузки и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьму, будут на судах" - заверила Геращенко.

В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольств стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над Украинские и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром ", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".

"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata".

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