|Россия высылает украинских дипломатов из городов, где держит заложников - Геращенко
|31.03.2018 10:16
|
По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинскомПервый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что Россия высылает 13 дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове. Из городов - где происходит большинство судов над украинскими политзаключенными.
Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua
"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - в нашей консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными ", - написала она в Facebook.
По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском.
"Да, нагрузки и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьму, будут на судах" - заверила Геращенко.
В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.
"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольств стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над Украинские и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром ", - заявила Геращенко.
Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".
"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.
Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.
Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata". "Россия по традиции действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - в нашей консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными ", - написала она в Facebook.
По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинском.
"Да, нагрузки и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьму, будут на судах" - заверила Геращенко.
В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.
"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольств стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над Украинские и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром ", - заявила Геращенко.
Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".
"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.
Напомним, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.
Россия выслала 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Киева и объявила их "persona non grata".