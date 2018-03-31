Майские праздники в этом году принесут украинцам дополнительные выходные

Об этом стало известно из опубликованных данных Министерства социальной политики, передает со ссылкой на .

Так, в мае украинцев ждет сразу три дополнительных выходных дня – 1, 9 и 28 мая.

В начале месяца (1 мая) будет отмечаться День международной солидарности трудящихся, следовательно было принято решение, что 30 апреля (понедельник) также будет выходным днем. Его придется отрабатывать в субботу, 5 мая.

Следующий дополнительный выходной приходится на 9 мая – тогда будут отмечать День победы. Уточним, что это предварительные данные.

Последний дополнительный выходной ждет украинцев 28 мая. В воскресенье, 27 мая, украинцы будут отмечать День священный Троицы, следовательно выходной будет перенесен на понедельник.

Более того, в мае несколько дней будут иметь сокращенные режимы работы. Так, 5 и 8 мая украинцы будут работать на 1 час меньше.

Напомним, на Закарпатье 15 марта будет выходным, в этот день в регионе будет отмечаться годовщина Карпатской Украины. Об этом сообщает официальный сайт губернатора Закарпатья Геннадия Москаля.

Такое распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации .

«15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял Конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом — сине-желтый флаг, гербом — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном — «Ще не вмерли Украини», — рассказал председатель Закарпатья.

Так, согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда на Закарпатье будут проводить традиционную весеннюю толоку.

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