Запад предлагает России войну, но «по честному» — без ядерного оружия Сергей Ищенко Фото: Global Look Press via ZUMA Press Бой боевых барабанов к западу от российских границ все громче, все отчетливей. И очень важно понять: военная машина Североатлантического альянса необратимо покатилась на нашу страну? Что-то или кто-то еще способны ее остановить? То есть — третью мировую еще можно предотвратить или она, увы, с недавних пор неотвратима? Чтобы избежать обвинений в излишнем нагнетании милитаристских страстей, предлагаю ознакомиться хотя бы с некоторыми сообщениями на эту тему. Вот, например: в ближайшие годы практически всем западноевропейским странам, не только членам НАТО, но и входящим в ЕС «нейтралам», велено спешно готовить основные транспортные магистрали к быстрой переброске многонациональных войск к границам России и Белоруссии. Таков итог заседания Еврокомиссии, которое 28 марта завершилось в Брюсселе. Все необходимые рекомендации западным союзникам по незамедлительному совершенствованию логистики скрупулезно детализированы в принятой Еврокомиссией программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества (PESCO). Цель — повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры стран Евросоюза для возможного прохода крупных колонн военной техники по основным автомобильным и железнодорожным магистралям в военное время. Еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц заявила, что полная готовность всех военно-транспортных коридоров в восточном и северо-восточном направлениях должна быть обеспечена к 2030 году. Но за самое необходимое придется браться немедленно. Прежде всего — безотлагательно укрепить мосты, чтобы они не рушились под весом больших масс танков. И поднять те из них, под которыми американская бронетехника из-за своих габаритов пройти не в состоянии. По сообщению влиятельного заокеанского издания The Wall Street Journal, во весь рост эта проблема встала во время учений 2015 года, проведенных на территории Румынии. Оказалось, что у Пентагона было слишком мало сведений о транспортной инфраструктуре бывших стран Варшавского блока, теперь входящих в Североатлантический альянс. В результате на упомянутых учениях несколько бронемашин армии США на марше попросту врезались в конструкции румынских мостов, которые оказались ниже, чем в расчетах натовских генералов. На это на разборе маневров посетовал командующий вооружёнными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Другой проблемой для НАТО стало отсутствие развитой дорожной сети и иная, чем на Западе, ширина железнодорожной колеи в некоторых странах Восточной Европы. В армиях бывших членов Варшавского договора до сих пор в ходу и другие стандарты топливозаправочного оборудования, оставшиеся у них со времен Советского Союза. В итоге, по словам полковника Мишель Летчер, командира 16-й бригады 21-го командования снабжения армии США, дислоцированного на территории Германии, «американский заправщик не может передать топливо на польский грузовик». Вот, собственно, для устранения этих сложностей и принята на днях в Брюсселе программа Постоянного структурированного оборонного сотрудничества Евросоюза. Но продолжим вслушиваться в рокот боевых барабанов НАТО. Уже упомянутое издание The Wall Street Journal на днях опубликовало и еще одну очень примечательную статью. Оказывается, «в случае возникновения конфликта между Россией и Европой к быстрому развертыванию (в течение 30 суток — „СП“) будут готовы только несколько тысяч из более чем миллиона военных, служащих в европейских армиях». Конкретно: в итальянской армии из 59 имеющихся в наличии батальонов — пять. В Вооруженных силах Великобритании из 56 — три. В Германии из 51 — три. Во Франции из 39 — тоже три. Но, кажется, хуже только в этом направлении дела обстоят в такой свирепой по отношению к нашей стране в последние десятилетия Польше. Там из наличных 52-х потенциальных батальонных тактических групп на войну с Россией за месяц экстренных сборов не будет способна выступить ни одна. По столько же (то есть — по нулю солдат и офицеров) в тот же срок по расчетам американцев сумеют выставить Испания, Нидерланды, Дания и Норвегия. Но у них при этом и армии все же существенного менее многочисленные, чем Войско Польское. Все это донельзя беспокоит Пентагон, которому вовсе не улыбается тащить на своем горбу всю тяжесть войны с Россией. Поэтому США предлагают союзникам договориться по хорошему. А именно — погрязшим в пацифизме европейцам быть в готовности в месячный срок отправить на российско-натовский фронт совокупно хотя бы 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий (всего — 360 самолетов) и 30 боевых кораблей. «Идея заключается в том, чтобы добиться установки на готовность, идентифицировать силы, где готовность нужно ускорить, но и распространить эту установку в разных странах», — сказал Ганс Биннендийк, прежний сотрудник администрации Билла Клинтона, один из авторов «доклада по реагированию» НАТО. Перечисленные в документе силы должны как можно быстрее подкрепить многонациональную 5-тысячную Объединенную оперативную группу повышенной готовности (10 суток), которая с недавних пор развернута альянсом в Польше и Прибалтике. Общая задача обеих группировок, видимо, будет такова — геройски умереть под ударом наступающих русских танков, но дать возможность принять военный порядок главным силам армии США, которые морем и по воздуху планируется перебросить в Европу с американского континента. Далее, можно предположить, по расчетам Пентагона, фронт неуклонно покатится на Восток. Через головы поляков и прибалтов. Видимо — на Москву. На этом пути сопротивление, скажем, союзной нам Белоруссии, как можно понять из других военных документов Пентагона, попавших в открытую печать, в расчет по каким-то причинам отдельно не принимается. Иначе с чего бы в начале этого года оборонное логистическое агентство Соединенных Штатов заказало очень красноречивое исследование, в котором о Белоруссии говорится так, будто она уже оказалась в глубоком тылу наступающих американских войск? Вот краткое изложение интересующих заокеанских специалистов по военной логистике проблем. Во-первых, в Пентагоне жаждут поскорее получить данные о том, чем войскам НАТО в случае чего можно будет разжиться на территориях пяти суверенных стран - Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины? По логике — таковы, видимо, пространственные контуры гипотетического театра военных действий с точки зрения штатовских генералов. Заказчики воинственного исследования просят указать по каждой из названных стран местные источники пресной воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования, одежды, запасы цемента, песка, пиломатериалов. Интересуют также порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование. А также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам. Но особенно обескураживает — в каждом из пяти государств следует заранее определить и сколько на их складах колючей проволоки. Колючая проволока-то вам, господа американцы, для чего? Обносить ее свои окопы на передовой или ограду будущих лагерей военнопленных? Все это вы вознамерились возводить не только на украинской, молдавской, финской, польской, но и на белорусской земле? Ну-ну… Слепой сказал: «Посмотрим». В этом апокалиптическом заокеанском бреду одно радует: запасы пресной воды, продовольствия, стройматериалов, колючей проволоки и пр., и пр. ни в Смоленской, ни в Брянской, ни в Калининградской, ни в Ленинградской, ни в Воронежской областях оборонное логистическое управление США к счастью, пока не интересуют. Так далеко не заглядывают потому, что руки коротки? Но в целом, согласитесь, старым и сильно памятным всем нашим гражданам зловещим «Драх нах остен» вся эта вовсе не безобидная возня в НАТО отдает сильно. В архивах Третьего рейха лет 80 назад ведь тоже совершенно определенно аккумулировали абсолютно те же самые сведения. И по тем же самым стратегическим направлениям. И чем это кончилось? Из досье «СП» В сентябре минувшего года газета The Politico (США) опубликовала любопытную статью «Американская армия не готова воевать с русскими в Европе». Вкратце содержание материала таково. Проведено детальное исследование боевых возможностей 173-й воздушно-десантной бригады армии США, дислоцированной в Италии. Соединение имеет большой опыт боевых действий в Ираке и Афганистане, но совершенно не готово к войне с современным, хорошо вооруженным противником. Прежде всего — с армией России. Даже маскировочные сети, предназначенные для скрытия автотранспорта от вражеских вертолетов и беспилотников, стали «настоящей роскошью в подразделениях бригады, и найти их там очень непросто». Вседорожники «Хаммер» с усовершенствованной броневой защитой, которая защищала их от самодельных взрывных устройств на дорогах Ирака, по расчетам станут легкой добычей для российских бронемашин. Поэтому в докладе изложена рекомендация безотлагательно заменить их на высокомобильные машины Ground Mobility Vehicle, которые намного легче и мобильнее. Губительной может оказаться чрезмерная зависимость американской артиллерии от навигационной системы GPS. Как показывает опыт современных вооруженных конфликтов с участием российских военных, их средства РЭБ способны легко подавить сигналы от GPS и тем затруднить работу артиллерии не только этой бригады. Примерно такой же вывод сделан и по средствам спутниковой связи, широко применяемым в армии США. Авторы доклада указывают: противнику намного труднее засечь и заглушить КВ-радиостанцию, чем спутниковую. Но работа с коротковолновой радиоаппаратурой в Вооруженных силах США отошла на второй план во время войн в Ираке и Афганистане с полупартизанскими формированиями. В связи с этим для восстановления навыков связистам 173-й бригады даже пришлось прибегать к помощи латвийских военных, которые по бедности продолжают пользоваться КВ-аппаратурой. Далее в статье сказано: «Данный доклад подготовлен о 173-й бригаде, но на самом деле, его содержание гораздо шире. Там говорится о том, что нужно сделать сухопутным войскам, — говорит прежний пехотный офицер Эдриан Боненбергер, воевавший в составе этой бригады, а ныне живущий на Украине, где он изучает продолжающийся там конфликт и пишет о нем. — Если Россия использует средства РЭБ, чтобы создать помехи артиллерии бригады, а ее противотанковое оружие не сможет пробить российскую броню, и если русские смогут дезорганизовать, вывести из строя и быстро одержать верх над этими десантниками, то мы можем завязнуть в длительной войне». Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение сша бригады для чем боевых Теги: в мире. события и аналитика