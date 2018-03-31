Сотрудники полиции Киева вели себя очень подозрительно после того, как к ним пришли с заявлением про взлом автомобиля.

Об этом на своей странице в Facebook написал киевлянин Роман Грабежов, информирует svodka.net.

«В обед я возвращался домой, и уже подходя к двери подъезда, заметил, что крыша моей машины порезана. (у меня складная крыша). Подойдя ближе — понял, что машину взломали. Внутри словно взорвалась бомба. Был раскурочен рычаг коробки передач, вырвана магнитола, висела оборванная проводка… Спереди был вырвать бампер, но фары к счастью оказались на месте», — написал он.

Охранник с близлежащей стройки рассказал, что патрульные, проходя мимо, увидели как в машине кто-то роется и задержали двух мужчин. После этого пострадавший обзвонил все участки и выяснил, что никого не задерживали. А когда хозяин авто приехал в участок полиции писать заявление, то там проявили странную осведомленность о его авто.

«Просто вдумайтесь! Мою машину пытались угнать утром в будний день! На Бессарабке! Где патрульные через каждые сто метров ловят авто за мелкие нарушения. Следователь, с порога, не стесняясь, чуть ли не прямым текстом мне говорит, что хер ты что докажешь. А твою машину мы давно приметили», — отметил мужчина.

Читайте: В ряде районов Киева ограничат водоснабжение в пятницу и субботу

Сводка.нет - Новости Украины и Мира