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ГСЧС предупредила о порывах ветра в девяти областях Украины
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31.03.2018 10:24
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В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской,
Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской
областях ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная
служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Украине ожидаются ветер и осадки
Фото: ЕРА "Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской,
Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской,
Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15–20 м/с", –
сказано в сообщении.Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 1 апреля
в Киеве ожидается потепление до +17°, при этом теплая погода с 31
марта будет сопровождаться сильным ветром и осадками.
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