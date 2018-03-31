Погода, Новости, загрузка...
ГСЧС предупредила о порывах ветра в девяти областях Украины
31.03.2018 10:24
В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине ожидаются ветер и осадки Фото: ЕРА "Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15–20 м/с", – сказано в сообщении.Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 1 апреля в Киеве ожидается потепление до +17°, при этом теплая погода с 31 марта будет сопровождаться сильным ветром и осадками.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить