Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назначила регионального координатора Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях, кем стал Павел Лисянский. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного.

Павел Лисянский, как отмечается, - известный правозащитник, первый в Украине лауреат немецко-французской премии за достижения в области защиты прав человека и утверждение верховенства права, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа". В активе его правозащитной деятельности - личное освобождение из плена двух граждан, заключенных "ЛНР", добавили в офисе Омбудсмена.

Согласно поручению Людмилы Денисовой, региональный координатор взаимодействия с общественностью будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей.

В рамках его полномочий - беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов государственной власти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.

Напомним, Денисова в апреле встретится с семьями заложников и пропавших без вести.

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