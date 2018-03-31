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Що з ним сталося? Макс Барських здивував шанувальниківм голубим волоссям (ФОТО)
31.03.2018 10:31
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Заради мистцетва можна піти на все: принаймні, на зміни зовнішності. Так, відомий співак Макс Барських для зйомок свого нового кліпу на трек "Сделай громче" перефарбувався і продемонстрував на перших кадрах голубе та зелене волосся.

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Режисером кліпу виступив Алан Бадоєв, який розповів, що надихався романом Бернара Вербера "Імперія ангелів" і присвятив кліп темі реінкарнації. У відео Макс Барських зіграв ангела, який оберігає людські душі.

"Створюючи цей кліп, я відштовхувався не лише від книги "Імперія ангелів", але і від стилістики культового фільму Тома Тиквера "Біжи, Лоло, біжи". В результаті вийшла дуже їдка естетика, яка підкреслює нове звучання Макса", – розповів Бадоєв.

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