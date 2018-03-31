Согласно электронной декларации, доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отдельно не изменились в 2017 году по сравнению с 2016-м, сообщает пресс-служба правительства. Зарплата Гройсмана в 2017 году составила 435 тыс. 647 грн Фото: kmu.gov.ua "Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом отдельно не изменилась и составила 17 млн 102 тыс. 320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15 млн 801 тыс. 536 грн). Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра – более 435 тыс. 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5 млн 150 тыс. грн, отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) – 8 млн 797 тыс. 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 2 млн 719 тыс. 44 грн", – сказано в сообщении.Отмечается, что в прошлом году "также не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства".Согласно декларации, в 2016 году Гройсман получил общий доход в размере чуть больше 15,8 млн грн, из которых полученная на основном месте работы зарплата составила 281 тыс. грн. Помимо зарплаты, политик зарабатывал на сдаче имущества в аренду (4136 грн), отчуждении недвижимости (более 8 млн грн), отчуждении движимого имущества (3,1 млн грн) и процентах от доходов акционерных обществ (чуть больше 154 тыс. грн).Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. В Украине систему внедрили в 2016 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грн тыс млн году имущества Теги: политика