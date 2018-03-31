|
Гройсман за 2017 год получил более 17 млн грн доходов – декларация
|
31.03.2018 10:32
|
Согласно электронной декларации, доходы премьер-министра Украины
Владимира Гройсмана отдельно не изменились в 2017 году по сравнению
с 2016-м, сообщает пресс-служба правительства. Зарплата Гройсмана в
2017 году составила 435 тыс. 647 грн Фото: kmu.gov.ua "Общая сумма
начисленного дохода по сравнению с прошлым годом отдельно не
изменилась и составила 17 млн 102 тыс. 320 грн (начисленный доход в
2016 году составлял 15 млн 801 тыс. 536 грн). Как и в прошлом году,
доход состоял из заработной платы в должности
премьер-министра – более 435 тыс. 647 грн, доходов от
предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года)
в аренду – 5 млн 150 тыс. грн, отчуждения недвижимого
имущества (земельного участка) – 8 млн 797 тыс. 630 грн и
доходов от размещения средств на банковских счетах – 2 млн 719
тыс. 44 грн", – сказано в сообщении.Отмечается, что в прошлом
году "также не произошло существенных изменений в перечне
недвижимого имущества, которое принадлежит главе
правительства".Согласно декларации, в 2016 году
Гройсман получил общий доход в размере чуть больше 15,8 млн
грн, из которых полученная на основном месте работы зарплата
составила 281 тыс. грн. Помимо зарплаты, политик зарабатывал на
сдаче имущества в аренду (4136 грн), отчуждении недвижимости (более
8 млн грн), отчуждении движимого имущества (3,1 млн грн) и
процентах от доходов акционерных обществ (чуть больше 154 тыс.
грн).Введение электронного декларирования было одним из
требований Европейского союза для реализации безвизового
режима с Украиной. В Украине систему внедрили в 2016 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира