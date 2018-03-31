Так называемые частные военные кампании после легализации Верховной Радой могут привлекаться для выполнения различных заданий за пределами Украины, где использование вооруженных сил или спецподразделений менее целесообразно.

Об этом на условиях анонимности заявил экс-сотрудник одной из западных частных военных компаний, передает со ссылкой на .

"В интересах Украины ЧВК могут работать исключительно на разведку за рубежом. Что касается частных заказчиков, то они должны ограничиваться использованием наемников исключительно за пределами страны. Их работа: сопровождение кораблей в пиратских водах, например, Аденский залив, некоторые районы Филиппинского архипелага и часть побережья Карибского моря. Сопровождение грузов в военно-нестабильных странах: Африка, часть Среднего Востока, Ближний Восток, Южная Азия. И должно четко прописываться контрактом "сопровождение груза", "охрана корабля" или "сопровождение и охрана лица", ну, или группы лиц", - отметил прежний наемник.

По его словам, специалисты таких компаний должны иметь предписания относительно действий против интересов врага Украины.

"Должны быть и условия поведения в случае войны кого-то против Украины. Об обязательном возвращении (как в случае с резервистами. – Ред.) - забудьте. Стоит позволить самостоятельную партизанщину, если воин ​​считает нужным поддержать Украину хотя по месту работы. Просто, в случае войны, должно быть автоматически санкционированы определенные действия против экономики и сил врага", - считает он.

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