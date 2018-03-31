Кремль принял решение об отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании, пытаясь таким образом влиять на США.

Президент РФ Владимир Путин хочет отомстить США, но не может этого сделать, так как знает, что американцы дадут совершенно другой ответ. Поэтому отыгрывается на Великобритании, сказано в блоге журналиста и главного редактора Newsader Александра Кушнаря, информирует svodka.net.

По его словам, Путин знает, что Британия слаба, так же как и Европа, и от туда не последует никакого жесткого ответа.

«Что касается США, то вы там можете представить химическую атаку такого уровня, как было в Великобритании?.. Путин знает, за какие флажки ему нельзя заходить. Соединенные Штаты такие флажки очертили в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Европа таких флажков не выставила. И пока она будет проявлять слабость, робость, мягкотелость – будет страдать», – отметил он.

Кушнарь уверен, что РФ будет пытаться атаковать Европу на тех уровнях, по которых она не сможет дать симметричный ответ.

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«У Европы очень слабая воля и отсутствует юридический механизм для симметричных ответов. Но российская нападение на Европу невозможна. России нечем атаковать, это страна третьего мира, да еще и технологически отсталая. Они не могут даже телефон свой создать, не говоря уже про новейшее оружие, о котором недавно распинался Путин. Единственный вариант для них что-то изобрести – это что-то у кого-то украсть», — пояснил автор.

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