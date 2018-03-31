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Исполнилось 30 лет со дня проведения Кашпировским первой психологической анестезии
31.03.2018 10:40
В 1988 году украинский психотерапевт, кандидат медицинских наук Анатолий Кашпировский провел психологическую анестезию во время телемоста Киев – Москва. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | В 1988 году Кашпировский проводил психологическое обезболивание пациентке Любови Грабовской Скриншот: Anatoly Kashpirovskiy / YouTube В 1988 году Кашпировский проводил психологическое обезболивание пациентке Любови Грабовской: она находилась в Украинском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии в Киеве, а психотерапевт – в Москве.ВИДЕОФото: Anatoly Kashpirovskiy / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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