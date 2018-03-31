В 1988 году украинский психотерапевт, кандидат медицинских наук
Анатолий Кашпировский провел психологическую анестезию во время
телемоста Киев – Москва. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | В 1988 году Кашпировский проводил
психологическое обезболивание пациентке Любови Грабовской Скриншот:
Anatoly Kashpirovskiy / YouTube В 1988 году Кашпировский проводил
психологическое обезболивание пациентке Любови Грабовской: она
находилась в Украинском научно-исследовательском институте
онкологии и радиологии в Киеве, а психотерапевт – в
Москве.ВИДЕОФото: Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
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