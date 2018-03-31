|Гройсман задекларировал более 17 млн грн дохода за 2017
|31.03.2018 10:40
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Доходы премьера за год выросли более чем 1 млн грнДоходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.
Фото: prm.ua
Об этом со ссылкой на электронную декларацию премьера сообщает "Правительственный портал".
Согласно документу, сумма начисленного дохода составила 17 млн 102 тыс. 320 грн (в 2016 - 15 млн 801 тыс. 536 грн): заработная плата на посту премьера - более 435 тыс. 647 грн, доходы от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5 млн 150 тыс. грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8 млн 797 тыс. 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 млн 719 тыс. 44 грн.
Напомним, что общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16303874 грн.
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