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Гройсман задекларировал более 17 млн грн дохода за 2017
31.03.2018 10:40
Гройсман задекларировал более 17 млн грн дохода за 2017
Доходы премьера за год выросли более чем 1 млн грн
Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.
Гройсман задекларировал более 17 млн грн дохода за 2017 Фото: prm.ua

Об этом со ссылкой на электронную декларацию премьера сообщает "Правительственный портал".

Согласно документу, сумма начисленного дохода составила 17 млн ​​102 тыс. 320 грн (в 2016 - 15 млн 801 тыс. 536 грн): заработная плата на посту премьера - более 435 тыс. 647 грн, доходы от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5 млн 150 тыс. грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8 млн 797 тыс. 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 млн 719 тыс. 44 грн.

Напомним, что общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16303874 грн.

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