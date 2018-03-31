По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, отопительный сезон в городе завершится тогда, когда среднесуточная температура воздуха не будет достигать 8° С и ниже в течение трех дней подряд. Городского голову цитирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже, чем +8 градусов С", - подчеркнул мэр.

Кроме того, уточняется, что объединение совладельцев многоквартирных домов, а также дома с частными котельными будут сами определять дату окончания отопительного сезона при условии согласия всех жильцов.

Как сообщал svodka.net, в Киеве по состоянию на 1 февраля 2018 задолженность потребителей за использованную тепловую энергию выросла на 466 миллионов гривен и составила 5,18 миллиардов.

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