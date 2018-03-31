Порошенко заявил, что для России "Северный поток-2" является "инструментом политического давления"

По словам Порошенко, сторонники "Север потока-2" является "сообщниками России в ее гибридной войне", сообщает DW.

Глава государства также отметил, что дело об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипача повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода.

"Для России" Северный поток-2 "- это инструмент политического давления", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что строительство "Северного потока-2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, поскольку Украина ежегодно будет терять 2 млрд долларов сборов. Порошенко предположил, что российский концерн "Газпром" при наличии трубопровода уменьшит объемы поставок газа в Украину.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила согласие на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.

Добавим, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна также поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2".

Отметим, что 11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.