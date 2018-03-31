|Пожар в Кемерово: суд арестовал главу фирмы-владельца ТРЦ
|31.03.2018 10:57
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Заводский районный суд Кемерово сегодня, 31 марта, арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня" Юлию Богданову, передает со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что Ю.Богданова намерена обжаловать решение суда об аресте.
"Да", — сказала Богданова, отвечая на вопрос, будет ли обжалование решения суда.
В свою очередь адвокат обвиняемой Эдгар Тербалян добавил: "Мы обсудим, решим".
Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.
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