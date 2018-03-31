|Американский штат Массачусетс признал Голодомор геноцидом народа Украины
|31.03.2018 11:04
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https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1710756995634192
Отмечается, что Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.По состоянию на ноябрь 2017 года Голодомор признали геноцидом парламенты 14 стран (Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая и Перу). В МИД РФ считают, что трактовка Голодомора как геноцида украинского народа "носит политизированный и антиисторический характер".
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