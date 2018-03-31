Голодомор в Украине признали геноцидом в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании. В 2016 году Верховная Рада обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа Фото: president.gov.ua "Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию. Приветствуем решение штата Массачусетс и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1710756995634192 Отмечается, что Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.По состоянию на ноябрь 2017 года Голодомор признали геноцидом парламенты 14 стран (Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая и Перу). В МИД РФ считают, что трактовка Голодомора как геноцида украинского народа "носит политизированный и антиисторический характер". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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