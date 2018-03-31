На территории Танзании одновременно два гепарда запрыгнули на капот автомобиля туристов, прибывших из Соединенных Штатов Америки, во время сафари. Об этом идет речь в сюжете ТСН .

"Пока любознательное животное обнюхивало сиденье, американский турист изо всех сил пытался сделать вид, что его там нет. К тому же пока один гепард гостил в салоне, другой стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли", - отмечает издание.

Известно, что туристу удалось без происшествия завершить свою поездку, благодаря танзанскому гиду. Именно он посоветовал американцу оставаться спокойным, затаить дыхание, а также не смотреть в глаза опасным животным.

Как сообщал svodka.net ранее, в Южно-Африканской Республике произошел курьезный случай в Национальном парке Крюгера. Гид, который находился снаружи, попросил пассажиров успокоиться, а затем начал медленно выводить их из машины.

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