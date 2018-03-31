30 марта исполнилось 4 года со дня первого исполнения знаменитой песни про российского президента Владимира Путина, которая стала главным хитом украинских ультрас.

В честь такой даты харьковские ультрас, пройдя маршем по столице Слобожанщины с украинскими флагами, затянули под барабаны "Путин х..ло!!!", сообщает со ссылкой на .

Эта кричалка стала настолько знаменитой, что не раз исполнялась и доныне поется на разных стадионах Украины и даже за пределами нашей страны.















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