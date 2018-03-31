Гражданина России Михаила Ивкина обвиняют в нападении на английского футбольного болельщика, получившего в результате инвалидность. Во Франции предъявили обвинения участнику беспорядков в Марселе в 2016 году Фото: ЕРА Ивкина арестовали 22 марта. Его подозревают в причастности к нападению на английского фаната, получившего в результате инвалидность.В середине марта во Франции арестовали 31-летнего россиянина, которого также подозревают в избиении английского фаната.Пострадавшему во время нападения англичанину Эндрю Башу 51 год. В результате избиения он получил несколько переломов и травмы мозга и легких. Врачи ввели его в состояние искусственной комы. В случае обвинительного приговора россиянина могут приговорить к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.Чемпионат Европы по футболу проходил во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года.11 июня в Марселе, где проходил матч группы В между Англией и Россией, произошли столкновения. Перед игрой фаны дрались на улицах города, а по окончании матча группа россиян напала на английский сектор на стадионе.14 июня УЕФА условно дисквалифицировала сборную РФ до конца турнира. Если бы беспорядки повторились, Россию сняли бы с турнира.Трое граждан России, участвовавших в беспорядках, были приговорены французским судом к тюремному заключению на срок до двух лет. Позже суд смягчил наказание. В частности, Алексею Ерунову, приговоренному к двум годам, суд Прованса сократил срок заключения на шесть месяцев, Сергею Горбачеву, который получил полтора года тюрьмы, – на три месяца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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