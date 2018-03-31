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Во Франции предъявили обвинение россиянину, участнику беспорядков на чемпионате Европы по футболу в 2016 году
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31.03.2018 11:12
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Гражданина России Михаила Ивкина обвиняют в нападении на
английского футбольного болельщика, получившего в результате
инвалидность. Во Франции предъявили обвинения участнику беспорядков
в Марселе в 2016 году Фото: ЕРА Ивкина арестовали 22 марта. Его
подозревают в причастности к нападению на английского фаната,
получившего в результате инвалидность.В середине марта во
Франции арестовали 31-летнего россиянина, которого также
подозревают в избиении английского фаната.Пострадавшему во время
нападения англичанину Эндрю Башу 51 год. В результате избиения он
получил несколько переломов и травмы мозга и легких. Врачи ввели
его в состояние искусственной комы. В случае обвинительного
приговора россиянина могут приговорить к 15 годам лишения свободы
за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных
повреждений.Чемпионат Европы по футболу проходил во Франции с 10
июня по 10 июля 2016 года.11 июня в Марселе, где проходил матч
группы В между Англией и Россией, произошли столкновения. Перед
игрой фаны дрались на улицах города, а по окончании
матча группа россиян напала на английский сектор на
стадионе.14 июня УЕФА условно дисквалифицировала сборную РФ до
конца турнира. Если бы беспорядки повторились, Россию сняли бы с
турнира.Трое граждан России, участвовавших в беспорядках, были
приговорены французским судом к тюремному заключению на срок
до двух лет. Позже суд смягчил наказание. В частности, Алексею
Ерунову, приговоренному к двум годам, суд Прованса сократил
срок заключения на шесть месяцев, Сергею Горбачеву, который
получил полтора года тюрьмы, – на три месяца.
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