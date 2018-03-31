|В Мексике во время пасхальной ходы произошла стрельба: два человека погибли
|31.03.2018 11:12
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Погибшими оказались преступникиВ результате стрельбы в мексиканском курортном городе Акапулько во время пасхальной ходы в Страстную пятницу погибли два человека.
Фото: reuters
Стрельба произошла во время погони полицейских за вооруженными преступниками, которые обокрали автомобиль, сообщает Reuters.
Оба преступника погибли: один от ранения в результате перестрелки, другой - от сердечного приступа.
Никто из участвовавших в шествии, не пострадал.
Напомним, что в Мексике за 2017 было зарегистрировано более 29 000 убийств, что стало самым высоким показателем за десятки лет.
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