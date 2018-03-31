Погода, Новости, загрузка...
В Мексике во время пасхальной ходы произошла стрельба: два человека погибли
31.03.2018 11:12
В Мексике во время пасхальной ходы произошла стрельба: два человека погибли
Погибшими оказались преступники
В результате стрельбы в мексиканском курортном городе Акапулько во время пасхальной ходы в Страстную пятницу погибли два человека.
В Мексике во время пасхальной ходы произошла стрельба: два человека погибли Фото: reuters

Стрельба произошла во время погони полицейских за вооруженными преступниками, которые обокрали автомобиль, сообщает Reuters.

Оба преступника погибли: один от ранения в результате перестрелки, другой - от сердечного приступа.

Никто из участвовавших в шествии, не пострадал.

Напомним, что в Мексике за 2017 было зарегистрировано более 29 000 убийств, что стало самым высоким показателем за десятки лет.

  • Стрельба в Мексике: шесть человек погибли
  • В Мексике автобус столкнулся с грузовиком и упал в ущелье
  • В Мексике в результате перестрелки между полицией и членами наркобизнеса погибли 19 человек

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить