Погибшими оказались преступники

Стрельба произошла во время погони полицейских за вооруженными преступниками, которые обокрали автомобиль, сообщает Reuters.

Оба преступника погибли: один от ранения в результате перестрелки, другой - от сердечного приступа.

Никто из участвовавших в шествии, не пострадал.

Напомним, что в Мексике за 2017 было зарегистрировано более 29 000 убийств, что стало самым высоким показателем за десятки лет.